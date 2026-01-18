Nel quinto giorno della Novena ai Santi Sposi, ci rivolgiamo a loro per chiedere la grazia di imparare a affidare il nostro futuro a Dio. Seguendo l’esempio dei Santi Sposi, desideriamo rafforzare la fiducia nella volontà divina, confidando nella protezione e nella saggezza che derivano dalla fede. Questa preghiera ci guida a vivere con serenità e speranza, affidando ogni giorno alla provvidenza divina.

Nel quinto giorno della novena chiediamo la grazia di imparare dai Santi Sposi ad affidare il domani a Dio. Uno atto di fede necessario per ritrovare la pace tra le mura domestiche nonostante le prove. O santi sposi Maria e Giuseppe, venite in nostro aiuto in tutte le nostre necessità spirituali, corporali e temporali; allontanate da noi i pericoli che ci minacciano, soccorreteci con amore nelle difficoltà che incontriamo nella nostra vita quotidiana. Prendete sotto la vostra materna e paterna protezione la nostra vita e quelle delle nostre famiglie. Mostrate la vostra bontà verso coloro che pieni di speranza vi invocano e vogliono restar sempre vostri figli devoti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, quinto giorno

