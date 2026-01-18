Nobel per la Pace il regalo di Machado a Trump finisce in polemica il Comitato | Il premio non si presta

Il Comitato norvegese per il Premio Nobel ha chiarito che il riconoscimento non può essere utilizzato come strumento di discussione politica o come “regalo”. La nota ufficiale sottolinea l’importanza di mantenere l’integrità e l’indipendenza del premio, ribadendo che il Nobel per la Pace non si presta a interpretazioni o utilizzi impropri. La polemica riguardo al “regalo” di Machado a Trump ha suscitato attenzione, ma il Comitato ha confermato la sua posizione.

Il Comitato norvegese per il Premio Nobel è intervenuto con una nota ufficiale per ribadire l’integrità del riconoscimento più prestigioso al mondo. La precisazione si è resa necessaria dopo che María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e insignita del Nobel per la Pace 2025, ha materialmente consegnato la propria medaglia a Donald Trump durante un recente colloquio alla Casa Bianca. L’istituzione di Oslo ha ricordato che, secondo le ultime volontà di Alfred Nobel, l’identità del vincitore è immutabile: il premio è un onore personale che non può essere condiviso, delegato o ceduto a terzi sotto alcuna forma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il comitato del Nobel ha chiarito che il Premio per la Pace, una volta assegnato, non può essere revocato, condiviso o trasferito. Questa regola vale anche nel caso di proposte insolite, come quella di Machado che offre il suo Nobel a Trump. La decisione del comitato rimane definitiva e rappresenta un principio fondamentale del prestigioso riconoscimento internazionale.

Il Comitato norvegese per il Nobel ha confermato che le regole del premio restano immutabili, anche dopo l'evento in cui María Corina Machado ha consegnato simbolicamente la medaglia a Donald Trump. L'episodio ha sollevato polemiche e sottolineato l'importanza di mantenere l'integrità e l'autenticità delle assegnazioni. Nessuna modifica alle procedure è prevista, ribadendo la neutralità e l'indipendenza del riconoscimento.

