Machado consegna il Nobel a Trump il Comitato sbotta | Il nostro premio non si cede neanche simbolicamente

Il Comitato norvegese per il Nobel ha confermato che le regole del premio restano immutabili, anche dopo l'evento in cui María Corina Machado ha consegnato simbolicamente la medaglia a Donald Trump. L'episodio ha sollevato polemiche e sottolineato l'importanza di mantenere l'integrità e l'autenticità delle assegnazioni. Nessuna modifica alle procedure è prevista, ribadendo la neutralità e l'indipendenza del riconoscimento.

Il Comitato norvegese per il Premio Nobel ha ribadito con forza che non intende in alcun modo modificare le regole che disciplinano i riconoscimenti, dopo che nei giorni scorsi la leader venezuelana María Corina Machado ha consegnato la medaglia del Premio Nobel per la Pace 2025 a Donald Trump durante un incontro organizzato alla Casa Bianca. In un comunicato ufficiale, il Comitato ha richiamato i principi stabiliti dal testamento di Alfred Nobel e dagli statuti della Fondazione Nobel, ricordando che una volta conferito «il premio non può essere ceduto, condiviso o trasferito ad altri, neanche simbolicamente». 🔗 Leggi su Open.online La nota del Comitato Nobel: «Il premio non può essere ceduto, neanche simbolicamente»

Il Comitato Nobel ha ribadito che il titolo di Nobel per la Pace rimane strettamente personale e non può essere ceduto, neanche simbolicamente. Pur essendo possibile trasferire la proprietà della medaglia, il riconoscimento stesso rimane inalienabile, sottolineando l’importanza della sua individualità e del valore etico che rappresenta. Questa posizione chiarisce i limiti e le modalità di gestione di uno dei premi più prestigiosi al mondo. Venezuela, Machado offre il suo Nobel per la Pace a Trump? Interviene il comitato del Premio: «È vietato»

Il comitato del Nobel ha chiarito che il Premio per la Pace, una volta assegnato, non può essere revocato, condiviso o trasferito. Questa regola vale anche nel caso di proposte insolite, come quella di Machado che offre il suo Nobel a Trump. La decisione del comitato rimane definitiva e rappresenta un principio fondamentale del prestigioso riconoscimento internazionale.

