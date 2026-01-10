Venezuela Machado offre il suo Nobel per la Pace a Trump? Interviene il comitato del Premio | È vietato

Il comitato del Nobel ha chiarito che il Premio per la Pace, una volta assegnato, non può essere revocato, condiviso o trasferito. Questa regola vale anche nel caso di proposte insolite, come quella di Machado che offre il suo Nobel a Trump. La decisione del comitato rimane definitiva e rappresenta un principio fondamentale del prestigioso riconoscimento internazionale.

«Una volta annunciato, un Premio Nobel non può essere revocato, condiviso o trasferito ad altri. La decisione è definitiva e ha validità per sempre». Con una nota ufficiale, il Comitato Norvegese per il Nobel e l’Istituto Norvegese per il Nobel hanno risposto alle insistenti richieste di chiarimento sul tentativo di María Corina Machado di consegnare il proprio riconoscimento a Donald Trump. La leader dell’opposizione venezuelana, insignita del Nobel lo scorso 10 ottobre, nei giorni scorsi ha espresso pubblicamente la volontà di trasferire il premio al presidente americano, definendo « storico » il suo ruolo nel processo post-Maduro. 🔗 Leggi su Open.online

