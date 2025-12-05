Nico Paz Inter un legame davvero molto forte E sul futuro…
Inter News 24 Nico Paz Inter, il legame tra il calciatore e il club meneghino è davvero molto forte. E per quanto riguarda il futuro invece.. Occhi puntati su Nico Paz, il giovane talento argentino in forza al Como, atteso alla “Scala del Calcio” di San Siro in concomitanza con la Prima. Il centrocampista è pronto a mostrare la sua classe e potenza contro l’ Inter, in una sfida carica di suggestioni. Come evidenziato dal quotidiano Il Giorno, il feeling tra il calciatore albiceleste e l’ Inter è notevole. A partire dall’amicizia di lunga data tra suo padre Pablo e la leggenda Javier Zanetti, ex compagno di nazionale in Argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com
