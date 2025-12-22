Mercato Inter sfida a Juve e Milan per Licina | il gioiello del Bayern può arrivare a zero! Ecco chi è

Il mercato dell'Inter si fa sempre più interessante, con una possibile sfida a Juventus e Milan per il giovane Licina, talento del Bayern Monaco. Il giocatore, ancora in fase di crescita, potrebbe arrivare a parametro zero, rappresentando un'opportunità importante per il club nerazzurro. Di seguito, una panoramica su chi è e quali sono le sue caratteristiche.

Inter News 24 il giovane trequartista. L' Inter è pronta a scendere in campo per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri hanno messo nel mirino Adin Licina, talentuoso trequartista e attaccante esterno classe 2007, prodotto del florido vivaio del Bayern Monaco. Il gioiellino tedesco è in scadenza di contratto il prossimo giugno e, a differenza di altri compagni, sembra ormai destinato a lasciare la Baviera a parametro zero.

