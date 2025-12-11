Pier Silvio Berlusconi scarica Tajani e insiste su rinnovo del partito | A Forza Italia servono facce e idee nuove; Meloni miglior premier

Durante la conferenza stampa pre natalizia, Pier Silvio Berlusconi ha evidenziato la necessità di rinnovare Forza Italia con nuove figure e idee, mantenendo saldi i valori fondanti. Nel contempo, ha espresso un giudizio positivo sulla leadership di Meloni come miglior premier, sottolineando l'importanza di un rinnovamento interno al partito per affrontare le sfide politiche future.

Nel corso dell'annuale conferenza stampa pre natalizia negli studi di Cologno Monzese, Pier Silvio chiede lo "svecchiamento" del partito, purché le nuove idee rispettino i "valori fondanti" voluti dal padre. Sulla possibilità di una sua discesa in campo, Pier Silvio tende le mani: "C'è tempo.". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pier Silvio Berlusconi scarica Tajani e insiste su rinnovo del partito: "A Forza Italia servono facce e idee nuove; Meloni miglior premier"

Pier Silvio Berlusconi: "Facce nuove in Forza Italia? Non cambio idea. Serve programma rinnovato. Ma sono grato a Tajani: tenere in vita il partito non era facile". #ANSA Vai su X

Mediaset PIER SILVIO ACQUISTA RADIO NORBA: “RADIO MEDIASET PRIMO GRUPPO PER ASCOLTI” Pier Sivio Berlusconi fa shopping natalizio. Mediaset, con una nota ufficiale della Direzione Comunicazione, rende nota l’acquisizione di Radio Norba, st - facebook.com Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi: «Meloni miglior premier d'Europa. Forza Italia? Servono facce e idee nuove» - Pier Silvio Berlusconi, durante il consueto incontro per gli auguri di fine anno negli studi Mediaset, replica così a chi gli chiede ... Si legge su msn.com

Berlusconi in campo? Pier Silvio annusa ma non promette, loda Meloni, scarica Renzi: ma che pensa Marina? - Forse c’è chi lo spera ardentemente, nel ricordo di quel che fece suo papà; c’è chi, al contrario anche se non ufficialmente, si augura che Pier Silvio Berlusconi non entri in politica. Segnala blitzquotidiano.it