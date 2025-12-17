Il vicepremier Occhiuto esprime profonda gratitudine a Tajani per il ruolo chiave nel sostenere Forza Italia, riconoscendo il suo contributo fondamentale alla sopravvivenza del partito. Tuttavia, sottolinea la necessità di una svolta per affrontare le sfide future e rinvigorire il percorso politico del centrodestra. La riflessione apre a un dibattito sulla rinnovata energia richiesta all’interno del partito per affrontare i nuovi scenari.

© Lapresse.it - Forza Italia, Occhiuto: "Grande riconoscenza a Tajani, ma al partito serve una scossa"

“Nei confronti di Tajani ho un sentimento di grande riconoscenza come tutti quelli che stanno in Forza Italia, perché Tajani ha consentito a Forza Italia di sopravvivere quando nessuno ci avrebbe scommesso”. Così il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto a margine dell’evento ‘In libertà’, a Palazzo Grazioli, Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

