Nesima il fiuto di Ares porta alla scoperta di droga in casa | arrestato 17enne

Nesima, il fiuto di Ares porta alla scoperta di droga in casa: arrestato 17enne La Polizia di Stato ha condotto controlli antidroga nel quartiere Nesima, intensificando le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un'operazione, il cane antidroga Ares ha individuato droga all’interno di un’abitazione, portando all’arresto di un 17enne. L’intervento rientra nelle azioni di sicurezza e prevenzione adottate nel quartiere per contrastare il

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Nesima. La Polizia di Stato ha intensificato, nei giorni scorsi, le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio cittadino. L’operazione ha visto impegnati gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Cinofili della Questura di Catania, concentrati in particolare nel quartiere Nesima, area già interessata in passato da episodi legati alla vendita di droga. Il cane Ares segnala la presenza di stupefacenti in un’abitazione. Durante i controlli in via Filippo Eredia, il cane poliziotto Ares ha immediatamente segnalato al suo conduttore la presenza di sostanze stupefacenti all’interno di un appartamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nesima, il fiuto di Ares porta alla scoperta di droga in casa: arrestato 17enne Leggi anche: Tenta di nascondere droga e contanti in casa, decisivo il fiuto del cane Manco: arrestato Leggi anche: Nascondono droga in casa. Due fratelli smascherati dal fiuto di “Tami“ Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Sequestrati 4 kg di hashish durante i controlli sullo Stretto: arrestato il corriere. Decisivo il fiuto del cane Lord e la perquisizione a domicilio. #Messina #GuardiaDiFinanza #ReggioCalabria #Hashish #Cronaca - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.