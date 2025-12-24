Tenta di nascondere droga e contanti in casa decisivo il fiuto del cane Manco | arrestato

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ingente quantitativo di droga e denaro contante è stato sequestrato questa mattina a Gioia Tauro nel corso di un’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di un uomo del posto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’intervento è stato condotto dai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

