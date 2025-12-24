Tenta di nascondere droga e contanti in casa decisivo il fiuto del cane Manco | arrestato
Un ingente quantitativo di droga e denaro contante è stato sequestrato questa mattina a Gioia Tauro nel corso di un’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di un uomo del posto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’intervento è stato condotto dai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Reggio Calabria, il fiuto del cane Manco guida i carabinieri verso il nascondiglio della droga
Leggi anche: Due arresti e una denuncia per spaccio di droga: decisivo il fiuto del cane Ron
Aggredisce i carabinieri per nascondere droga e contanti, arresto a Cumiana - Aggredisce i carabinieri durante un posto di blocco, in auto e in casa hashish, marijuana e oltre 18 mila euro ... giornalelavoce.it
Monza, tenta di nascondere la droga con la scarpa: arrestato pusher in via Buonarroti - L'altra serata, la polizia ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 27 anni, sorpreso in possesso di ... ilgiorno.it
Ci sono storie che il tempo tenta di nascondere, vite che il mondo ha scelto di dimenticare. Malva Marina Reyes è stata una di queste. Nata nel 1934 nei Paesi Bassi, era l'unica figlia del celebre poeta cileno Pablo Neruda, premio Nobel per la Letteratura. Ma l - facebook.com facebook
Via Milano, tenta di nascondere un cellulare rubato: denunciato trentenne x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.