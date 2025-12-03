Nascondono droga in casa Due fratelli smascherati dal fiuto di Tami

Castiglione del Lago, 3 dicembre 2025 – Tami, il fiuto infallibile del nucleo cinofili di Firenze, ha messo a segno un nuovo colpo decisivo nella lotta allo spaccio. È grazie all’intervento del cane antidroga che i carabinieri della stazione di Castiglione del Lago, coadiuvati dall’Aliquota operativa della Compagnia di Città della Pieve, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due fratelli di origine albanese, di 23 e 33 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il risultato operativo è maturato a seguito di una specifica delega formulata dalla Procura della Repubblica di Perugia, poiché le indagini preventive dei militari avevano fatto sorgere il sospetto che i due fratelli potessero occultare droga all’interno della loro abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nascondono droga in casa. Due fratelli smascherati dal fiuto di “Tami“

Altre letture consigliate

NASCONDE LA DROGA IN TASCA E NELLE MUTANTE REGGIO EMILIA - FERMATO IN AUTO CON GLI INDUMENTI “IMBOTTITI” DI DROGA: ARRESTATO DAI CARABINIERI. Detenzione ai fini di spaccio l'accusa mossa a un 21enne dai Carabinieri della ra - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Nasconde quasi due chili di droga nella propria camera, all'insaputa del padre: arrestato 23enne Vai su X

Nascondono in casa hashish, cocaina e metanfetamina: spacciatori in manette - Due uomini di 27 e 28 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Bologna con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. ilrestodelcarlino.it scrive

Nascondono droga nelle scatole di cibo per gatti e intestano i pagamenti a un finto negozio online: arrestati - La polizia di Stato di Monza e della Brianza lo scorso venerdì 22 agosto ha arrestato due uomini e denunciato un terzo perché trovati in trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze ... Segnala fanpage.it