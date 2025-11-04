Sconvolge gli scienziati | la cometa interstellare 3I ATLAS svela segreti mai visti nello spazio! Scopri cosa sta accadendo nel cielo del 2025
Che cos’è la cometa interstellare 3IATLAS e perché è così importante? La cometa interstellare 3IATLAS, scoperta nel luglio 2025 con il telescopio ATLAS in Cile, è il terzo oggetto interstellare identificato nella storia moderna dopo?Oumuamua e 2IBorisov. Grazie alla sua velocità e traiettoria, gli scienziati hanno confermato che proviene da un altro sistema stellare, . L'articolo Sconvolge gli scienziati: la cometa interstellare 3IATLAS svela segreti mai visti nello spazio! Scopri cosa sta accadendo nel cielo del 2025 proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondisci con queste news
All’Unical arrivano cinque nuovi scienziati di livello internazionale: “Invertiamo la fuga dei cervelli”: Una neurochirurga di fama, tre professori italiani con esperienza accademica internazionale e una giovane ricercatrice premiata per l’eccellenza scientifica: so - facebook.com Vai su Facebook
Cometa 3I/Atlas, la nona anomalia: rapido aumento della luminosità - Il terzo oggetto interstellare noto, 3I/Atlas, ha mostrato comportamenti sorprendenti nel suo passaggio vicino al Sole. Riporta msn.com
La Cometa Interstellare 3I/ATLAS è un’Astronave Aliena? La Teoria di Harvard - La cometa interstellare 3I/ATLAS ha un comportamento anomalo. Si legge su veb.it
Cometa 3I Atlas "sparisce" nel punto più vicino al Sole, cos'ha detto la Nasa su quando sarà di nuovo visibile - La cometa interstellare 3I Atlas sparirà dalla vista degli osservatori terrestri avvicinandosi al Sole, per poi ricomparire tra alcune settimane ... Segnala virgilio.it