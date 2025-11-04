Stelle pianeti e viaggi verso Marte | lo spazio protagonista nello speciale di Fast News Platform con Giuseppe Fiamingo

Un viaggio affascinante tra stelle, pianeti, ambiente e curiosità sul futuro dell’esplorazione spaziale. È il nuovo appuntamento di Fast News Platform – Speciale Giuseppe Fiamingo, condotto da Domenico Nardo e Antonio Nesci, che accompagna gli spettatori in un racconto brillante e divulgativo dedicato alle meraviglie dell’universo. Dalla conquista di Marte alle nuove frontiere dei viaggi interplanetari, fino alle riflessioni sull’ impatto ambientale delle missioni spaziali e sul ruolo della scienza nella tutela del pianeta Terra: una puntata densa di contenuti, pensata per avvicinare il grande pubblico ai temi dell’astrofisica e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

