Stelle pianeti e viaggi verso Marte | lo spazio protagonista nello speciale di Fast News Platform con Giuseppe Fiamingo
Un viaggio affascinante tra stelle, pianeti, ambiente e curiosità sul futuro dell’esplorazione spaziale. È il nuovo appuntamento di Fast News Platform – Speciale Giuseppe Fiamingo, condotto da Domenico Nardo e Antonio Nesci, che accompagna gli spettatori in un racconto brillante e divulgativo dedicato alle meraviglie dell’universo. Dalla conquista di Marte alle nuove frontiere dei viaggi interplanetari, fino alle riflessioni sull’ impatto ambientale delle missioni spaziali e sul ruolo della scienza nella tutela del pianeta Terra: una puntata densa di contenuti, pensata per avvicinare il grande pubblico ai temi dell’astrofisica e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Dieci anni dopo, siamo ancora qui: con i piedi per terra e lo sguardo verso le stelle" OrbitandO compie 10 anni! Il 1° novembre 2015 nasceva un’idea: portare le persone a conoscere il cielo, tra stelle, pianeti e storie antiche. Dal 2016 sono iniziate le prime - facebook.com Vai su Facebook
I Galilei brianzoli: "I nostri viaggi verso i pianeti" - Esiste una realtà brianzola che si fonda sull’osservazione dei pianeti e degli astri. Riporta ilgiorno.it
Aspettando Focus Live 2025: alla ricerca di altri mondi - Focus.it - Il quarto e ultimo appuntamento di Aspettando Focus Live 2025 è un viaggio tra stelle e pianeti lontani al Planetario di Torino – sabato 25 ottobre, ore 16:15. focus.it scrive
Oroscopo: il ruolo delle stelle fisse per leggere il destino - Oltre ai pianeti, anche alcune stelle lontane possono aggiungere significati e caratteristiche al nostro modo di vivere, ma solo a certe ... Come scrive vanityfair.it