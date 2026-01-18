Nello cerca Silvana a C’è posta per te | si era fatto restituire l’oro la reazione della ex 70 anni dopo

Nello, protagonista della puntata di C’è posta per te del 17 gennaio, ha riscontrato una reazione inaspettata da Silvana, ex fidanzata a cui aveva chiesto indietro alcuni regali circa 70 anni fa. La vicenda, che ha riacceso ricordi e emozioni, ha suscitato grande interesse tra gli spettatori, offrendo uno sguardo sulle lunghe attese e sui rapporti che attraversano decenni.

Nello cerca l’ex fidanzata Silvana dopo 70 anni a C’è posta per te 2026/ Maria De Filippi ne trova 13! - Nello ha chiesto l'aiuto di C'è posta per te 2026 per ritrovare il suo primo amore Silvana: Maria De Filippi ne ha trovate ben 13 ... ilsussidiario.net

La ricerca del grande amore negli anni ’50: la storia di Nello e Silvana a C’è Posta per Te Nello, 88 anni e un passato da Alberto Sordi in miniatura, ha chiesto aiuto a C’è Posta per Te per ritrovare Silvana, il suo amore di gioventù. Con pochi indizi – il senso - facebook.com facebook

