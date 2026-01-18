Nello cerca Silvana a C’è posta per te | si era fatto restituire l’oro la reazione della ex 70 anni dopo

Nello, protagonista della puntata di C’è posta per te del 17 gennaio, ha riscontrato una reazione inaspettata da Silvana, ex fidanzata a cui aveva chiesto indietro alcuni regali circa 70 anni fa. La vicenda, che ha riacceso ricordi e emozioni, ha suscitato grande interesse tra gli spettatori, offrendo uno sguardo sulle lunghe attese e sui rapporti che attraversano decenni.

Nello, protagonista della storia di C’è posta per te andata in onda sabato 17 gennaio, si è visto chiudere la busta da Silvana, la ex fidanzata alla quale 70 anni prima aveva chiesto la restituzione dei regali. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

