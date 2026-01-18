Nello cerca Silvana a C’è posta per te | si era fatto restituire l’oro la reazione della ex 70 anni dopo
Nello, protagonista della puntata di C’è posta per te del 17 gennaio, ha riscontrato una reazione inaspettata da Silvana, ex fidanzata a cui aveva chiesto indietro alcuni regali circa 70 anni fa. La vicenda, che ha riacceso ricordi e emozioni, ha suscitato grande interesse tra gli spettatori, offrendo uno sguardo sulle lunghe attese e sui rapporti che attraversano decenni.
