C' è Posta per Te Nello e la carica delle 13 Silvana | la storia

Nella seconda puntata di C'è Posta per Te 2026, andata in onda sabato 17 gennaio, viene raccontata la storia di Nello e Silvana, una coppia di anziani al centro di una vicenda emozionante e semplice. Questa puntata propone uno dei classici format del programma, dedicato alle storie di persone mature e alle loro esperienze di vita. Un racconto che invita alla riflessione sui legami e sui valori di una relazione duratura.

A chiedere aiuto al programma del sabato sera di Canale 5 è Nello, un uomo di 88 anni, che da giovane, a suo dire, somigliava ad Alberto Sordi, vedovo, che cerca Silvana, il suo amore di gioventù, con l'intenzione di renderla "la regina di Torvajanica". Gli unici indizi per trovare questa fantomatica Silvana è che ha il senso del ritmo e ama le auto. Con queste tre caratteristiche, nel territorio di riferimento dato da Nello, il postino di Maria De Filippi bussa alle porte di ben 13 signore. Le Silvana arrivano in tre ondate diverse in studio. Nello nel primo gruppo di Silvana, non riconosce la sua, così nel secondo gruppo, e anche nel terzo e ultimo gruppo di signore, Nello non riconosce il suo amore di gioventù.

