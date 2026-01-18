Non c’è sabato sera che si rispetti senza C’è Posta per Te, un appuntamento fisso per milioni di italiani da oltre due decenni. Maria De Filippi non sbaglia un colpo e, ancora una volta, ha proposto storie interessanti, tra emozioni e dissapori, momenti di grande ilarità e gli ospiti Emma Marrone e Stefano De Martino. Campione di simpatia assoluto della serata, il signor Nello, alla ricerca della sua Silvana dopo ben 70 anni. La sorpresa di Emma, che invoca il suo “Salvatore”. Voto: 10. La prima storia di questa puntata è stata a dir poco emozionante. Protagonista l’amore tra Salvatore e sua moglie Lucia, rispettivamente di 78 e 82 anni, coppia insieme da 55 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - C’è Posta per Te, pagelle del 17 gennaio: Emma sogna l’amore (10), padri e figli (5), Nello alla ricerca di Silvana (8)

‘Prima le donne’ | Moira e Giorgia non aprono la busta al padre a C’è Posta per Te i dubbi sulla compagna.

#Buongiorno, mie #pagelle #cepostaperte su @today.it: io ve lo giuro su MaVia, la prima serata stavolta è iniziata alle 21.28 e non all’ora dei vampiri e dei licantropi. Ho visto cose. Tipo Gerry Scotti col fiatone x la fretta blu cobalto di chiudere La Ruota, panico! - facebook.com facebook