Nasser Al-Attiyah si è aggiudicato per la sesta volta la Dakar 2026 tra le auto, confermando la sua esperienza e costanza. La gara, considerata la più impegnativa al mondo, si è conclusa con l’ultima frazione vinta da Mattias Ekström. A 55 anni, Al-Attiyah prosegue il suo successo nel rally raid, consolidando il suo ruolo tra i grandi di questa disciplina.

Nasser Al-Attiyah ha conquistato la Dakar 2026 per quanto riguarda le auto. Il 55enne qatariota ha, quindi, messo le mani sulla sesta vittoria nella “corsa più dura del mondo” dopo i trionfi nel 2011, 2015, 2019, 2022 e 2023, chiudendo con un dominio nettissimo. La Dakar 2026 si è conclusa con l’ultimo impegno, la frazione Yanbu-Yanbu che prevedeva 141 chilometro di trasferimento e soli 105 di prove speciali. In poche parole non c’era tempo e modo per ribaltare una classifica che appariva già ampiamente definita. L’ultimo stage della Dakar 2026 ha visto il successo dello svedese Mattias Ekstroem (Ford Racing) con il tempo complessivo di 46 minuti e 14 secondi, con un margine di vantaggio di appena 8 secondi sul francese Sebastien Loeb (The Dacia Sandriders), mentre è terzo il sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) a 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026, Nasser Al-Attiyah vince per la sesta volta tra le auto. Ultima frazione a Mattias Ekstroem

Leggi anche: Dakar 2026, Al-Attiyah vince la sesta tappa sulle dune ed è il nuovo leader tra le auto

Leggi anche: Dakar 2026, Nasser Al-Attiyah vince anche la 12a tappa ed è ad un passo dal trionfo finale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dakar, come è andata la 12^ tappa; Al-Attiyah, vittoria e primato nella sesta tappa. Moto: Sanders penalizzato, Brabec riapre tutto; Dakar 2026 | Loeb: Nasser gioca in... casa, ma voglio batterlo; Dakar 2026, Stage 12: classifica Auto Ultimate T1+.

Dakar 2026. Finale. MICIDIALE COLPO DI SCENA! E i vincitori sono: Luciano Benavides, KTM; Nasser Al Attiyah e Fabian Lurquin, Dacia [VIDEO] - Brabec perde tutto il vantaggio e Luciano Benavides vince con un margine di 2 SECONDI! moto.it