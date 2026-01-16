Nasser Al-Attiyah ha conquistato anche la dodicesima tappa della Dakar 2026, da Al Henakiyah a Yanbu, consolidando la propria posizione in classifica. Con questa vittoria, il pilota si avvicina sempre più al traguardo finale, confermando la sua ottima forma nella gara. La corsa prosegue con il suo ritmo, e l’attenzione ora si concentra sulla possibile conquista del titolo generale.

Nasser Al-Attiyah si è aggiudicato la dodicesima frazione della Dakar 2026 che portava la carovana da Al Henakiyah a Yanbu e ormai ha in mano il trionfo finale. Il chilometraggio parlava di 720 chilometri con 409 di trasferimento e 311 di prove speciali. Si trattava, sostanzialmente, dell’ultimo vero impegno della “corsa più dura del mondo” dato che domani si chiuderà con la Yanbu-Yanbu che proporrà solamente 105 chilometri di prove speciali e, quantomeno sulla carta, non dovrebbe dare modo di stravolgere la classifica generale. Il qatariota Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) ha chiuso con il tempo complessivo di 3 ore, 21 minuti e 52 secondi con un margine di vantaggio di 1:04 sullo statunitense Mitch Guthrie (Ford Racing ) quindi terzo a 1:25 l’australiano Toby Price (Toyota Gazoo Racing W2RC) quarto a 1:49 lo svedese Mattias Ekstroem (Ford Racing). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026, Nasser Al-Attiyah vince anche la 12a tappa ed è ad un passo dal trionfo finale

