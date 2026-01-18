I Carabinieri del NAS di Catania hanno sospeso l’attività di uno stabilimento coinvolto nella produzione di sanguinaccio, a seguito di gravi violazioni igienico-sanitarie riscontrate durante un’ispezione. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo lungo la filiera alimentare, volte a garantire la sicurezza dei consumatori. La misura temporanea mira a prevenire rischi per la salute pubblica e a promuovere il rispetto delle normative sanitarie vigenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli lungo la filiera alimentare. I Carabinieri del NAS di Catania, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire la sicurezza alimentare lungo l’intera filiera di produzione e distribuzione, hanno effettuato un’accurata ispezione presso uno stabilimento di trasformazione e lavorazione di prodotti a base di carne situato nel capoluogo etneo. Sequestro di alimenti in cattivo stato di conservazione. Nel corso dei controlli è stato disposto il sequestro probatorio di circa 350 kg di prodotti alimentari, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. In particolare, sono state sequestrate circa 320 kg di frattaglie (visceri e interiora) e 30 litri di sangue suino, risultati privi di tracciabilità e conservati in modo non conforme alle normative vigenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - NAS Catania, gravi violazioni igieniche in uno stabilimento che preparava sanguinaccio: sospesa l’attività

Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche

Nella giornata del 10 dicembre 2025, i carabinieri di Volterra e i NAS di Livorno hanno eseguito un controllo straordinario nel centro cittadino e nelle zone vicine, riscontrando gravi carenze igieniche che hanno portato alla sospensione dell’attività di un ristorante. L’intervento si inserisce in un’azione di verifica e tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

Leggi anche: Catania, controlli dei Nas in due supermercati: uno chiuso per gravi irregolarità

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

CONTRASTO ALLO SPACCIO DI DROGA TRA I GIOVANI: LA POLIZIA DI STATO INCONTRA GLI STUDENTI DELLA SCUOLA “PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” DI CATANIA Sensibilizzare i giovani sui gravi rischi per la salute derivanti dall’uso di sostanze s - facebook.com facebook