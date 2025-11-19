Catania controlli dei Nas in due supermercati | uno chiuso per gravi irregolarità

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestrati 400 kg di farine in pessime condizioni. I Carabinieri del Nas di Catania hanno effettuato ispezioni in due supermercati del capoluogo etneo, scoprendo gravi violazioni in materia di sicurezza alimentare. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 400 chilogrammi di farine, appartenenti a diverse tipologie, trovate in cattivo stato di conservazione e contaminate da parassiti. Sospesa l’attività di un supermercato. Una delle strutture controllate è stata sottoposta a chiusura immediata, a causa delle pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

