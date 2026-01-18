Napoli sostiene Gaeta come Capitale del mare 2026 | Presidio culturale

Napoli sostiene Gaeta come Capitale Italiana del Mare 2026, riconoscendo il ruolo della città come presidio culturale e punto di riferimento per il patrimonio marittimo. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha espresso il proprio supporto, sottolineando l’importanza di valorizzare le eccellenze italiane legate al mare. Questa candidatura rappresenta un’occasione per promuovere la storia, le tradizioni e le risorse del territorio in ambito nazionale.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha espresso il proprio sostegno nei confronti di Gaeta quale Capitale Italiana del Mare 2026. Con una lettera formale inviata al sindaco Cristian Leccese, Manfredi ha sottolineato come Gaeta sia "un presidio fondamentale della cultura marittima del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il Comune di Latina ha espresso il proprio supporto alla candidatura di Gaeta come “Capitale italiana del mare”. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio marittimo e culturale della città, riconoscendone l’importanza nel panorama nazionale. La collaborazione tra le due realtà sottolinea l’impegno condiviso per promuovere le eccellenze del territorio e rafforzare il ruolo di Gaeta come centro di storia, tradizione e sviluppo legato al mare.

La Città Metropolitana di Napoli esprime il proprio sostegno alla candidatura di Gaeta a Capitale del Mare 2026. Riconoscendo il patrimonio storico e culturale della città, si sottolinea l’importanza strategica di Gaeta nel contesto del Mediterraneo, evidenziando il ruolo che può svolgere come punto di riferimento per la promozione delle eccellenze marittime e turistiche della regione.

