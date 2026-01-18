Napoli-Sassuolo 1-0 emergenza infortuni | ora i rinforzi

Napoli-Sassuolo si è conclusa con un 1-0, segnando una vittoria importante in un momento di emergenza infortuni per i partenopei. La squadra ha affrontato una sfida difficile, cercando di mantenere il passo in campionato e ridurre il divario con le inseguitrici. Ora, l’attenzione si concentra sui rinforzi necessari per rafforzare la rosa e sostenere il prosieguo della stagione.

Una fatica immane, per gli azzurri, tornare alla vittoria e non vedere aumentare lo svantaggio di sei punti dall’Inter. Il Napoli ha segnato dopo sette minuti con Lobotka ma poi ha sofferto tanto il Sassuolo, rischiando più volte il quarto pareggio consecutivo. È stanco, le gambe sono pesanti e le idee appannate, ma non molla con l’orgoglio di chi non vuole scucirsi lo scudetto dalle maglie, in particolare quello dei napoletani Vergara e Mazzocchi che ci hanno messo il cuore. Personalità e qualità per il ragazzo di Frattaminore alla prima partita da titolare in serie A, un “rinforzo” a disposizione di Conte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

