Napoli sempre più in emergenza | tris di infortuni contro il Sassuolo

Il Napoli ha conquistato una vittoria contro il Sassuolo, interrompendo una serie di pareggi consecutivi. Tuttavia, l'incontro è stato caratterizzato anche da un aumento degli infortuni tra i giocatori, creando preoccupazione nello staff tecnico. La vittoria rappresenta un passo importante, ma le condizioni fisiche della squadra richiedono attenzione e valutazioni continue per garantire sostenibilità e miglioramenti futuri.

Il Napoli vince contro il Sassuolo interrompendo una serie di tre pareggi consecutivi, ma i 3 punti conquistati questo pomeriggio al Maradona hanno quel retrogusto amaro che non permette ad Antonio Conte e giocatori di godersi a pieno il risultato. Alla soddisfazione della vittoria, infatti, per i campioni d’Italia in carica si è aggiunta una crescente emergenza infortuni che complica i piani del tecnico salentino in vista delle prossime importanti, e delicate, sfide del Napoli tra Serie A e Champions League. La partita contro il Sassuolo ha visto il Napoli soffrire ma gestire nel migliore dei modi il vantaggio arrivato nei primissimi minuti di partita con Stanislav Lobotka, che addirittura non timbrava il tabellino dei marcatori dal ferragosto del 2022. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Fiorentina, Vanoli sempre più in emergenza: si è fermato anche questo giocatore. A forte rischio la sua presenza contro il Sassuolo

Leggi anche: Napoli più forte di assenze e infortuni, Lobotka-gol e 1-0 al Sassuolo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Napoli è con Conte e cancella le polemiche: Neres-Lang, tris all'Atalanta e primo posto - Atalanta, per Antonio Conte e per tutto l'ambiente partenopeo, è che la squadra è con il suo allenatore. tuttomercatoweb.com

Doppio Neres e Lang, il Napoli chiude un primo tempo perfetto: tris all'Atalanta - 3 per sopperire all'emergenza a centrocampo (un mediano in meno e un difensore in più), l'Atalanta si schiera senza un ... tuttomercatoweb.com

Napoli, c'è emergenza al centro: Neres e Lang le certezze. Le ultime in vista del big match con la Roma - Il Napoli ha dato una spallata alla crisi con le vittorie contro Atalanta e Qarabag, ma l’esame Roma di stasera può certificare la completa ... ilmessaggero.it

Prosegue l’emergenza infortuni in casa Napoli: contro il Sassuolo si sono fermati anche Rrahmani e Politano. Per Juan Jesus, però, il gruppo deve rimanere unito e non aggrapparsi a queste cose continuando il cammino verso i propri obiettivi #cronachedis x.com

Il Napoli risponde sul campo, anche senza Conte: Lobotka segna dopo oltre tre anni e regala una vittoria pesantissima contro il Sassuolo, in piena emergenza infortuni. Una reazione di carattere, tra sacrificio e applausi: gli azzurri restano a -6 dalla vetta. - facebook.com facebook