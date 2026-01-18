Napoli Lucca e Lang verso l’addio | così si sblocca il mercato azzurro

Il mercato del Napoli si appresta a entrare nel vivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa attraverso nuove acquisizioni. Tuttavia, prima di poter proseguire con eventuali arrivi, è necessario completare le cessioni di alcuni giocatori, tra cui Napoli, Lucca e Lang. Questa fase di uscite rappresenta un passaggio fondamentale per sbloccare la strategia di mercato e consentire alle future operazioni di concretizzarsi con maggiore fluidità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il mercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo, ma tutto passa prima dalle uscite. In casa azzurra, infatti, si avvicinano due operazioni che potrebbero rappresentare la svolta per la sessione di gennaio: i prestiti di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Per quanto riguarda Lucca, il club partenopeo ha già raggiunto un accordo di massima con il Nottingham Forest. Resta ora centrale la decisione dell'attaccante, chiamato a scegliere la destinazione più adatta al proprio percorso di crescita. Sullo sfondo continua a muoversi anche il Pisa, che spinge per riportare la punta in Toscana, dove aveva già lasciato un buon ricordo.

Il mercato del Napoli si concentra principalmente sulle possibili cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang. La società azzurra valuta attentamente le strategie di mercato, monitorando le opportunità di vendita e le eventuali operazioni di rafforzamento. Le trattative in corso potrebbero influenzare le prossime mosse della squadra, con un’attenzione particolare alle dinamiche interne e alle possibilità di ottimizzare la rosa in vista della nuova stagione.

Il mercato del Napoli si muove con diverse trattative in corso. Lucca si avvicina al Nottingham Forest, mentre Lang è ormai vicino alla cessione al Galatasaray. Sono in fase di definizione anche alcune operazioni in entrata, che potrebbero rafforzare la rosa azzurra. Gli sviluppi sulle trattative sono in continua evoluzione, con l’obiettivo di completare il roster prima della chiusura del mercato.

Si avvicina l'addio di Lorenzo Lucca al Napoli. Per l'attaccante classe 2000 il Nottingham Forest ha offerto agli azzurri un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. C'è l'accordo fra le squadre, manca ancora l'ok definitivo

