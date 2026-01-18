Napoli con il Sassuolo vittoria pesante | pesano i punti ma pure gli infortuni

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Sassuolo, consolidando la propria posizione in classifica. Tuttavia, il match ha evidenziato anche alcune criticità, tra cui gli infortuni che potrebbero influire sulla continuità della squadra. In un contesto in cui i punti sono fondamentali, la partita ha mostrato come, a volte, il risultato sia la priorità, anche per squadre che prediligono un gioco più elaborato.

Napoli, 18 gennaio 2026 - Ci sono momenti in cui il risultato è l'unica cosa che conta anche per l'allenatore più 'giochista' che ci sia: figurarsi per Antonio Conte, un leone in gabbia nella tribuna del Maradona dalla quale ha assistito ai match contro Parma e Sassuolo, così diversi e non solo per l'esito finale. I ducali, tanto per restare in tema dei tecnici e delle loro idee, per volere di Carlos Cuesta specialmente contro le grandi squadre si arroccano dietro a difesa della propria porta, mentre i neroverdi di Fabio Grosso sono notoriamente votati alla fase offensiva, anche a costo di concedere qualcosa dietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Napoli-Sassuolo 1-0: Lobotka decide, ma tre nuovi infortuni per Conte

Nel match tra Napoli e Sassuolo, gli azzurri si sono imposti 1-0 grazie a un gol di Lobotka al settimo minuto. La partita è stata segnata anche da tre infortuni, coinvolgendo Elmas, Rrahmani e Politano, che hanno lasciato il campo nel corso del secondo tempo. Con questa vittoria, il Napoli mantiene la posizione in classifica, rispondendo all’Inter e restando in corsa per la vetta.

Ieri sera in Napoli-Sassuolo Pasquale #Mazzocchi da Napoli ha preso il posto di Antonio #Vergara da Frattaminore: in Serie A non capitava da quasi 25 anni che nel Napoli ci fosse una sostituzione tra due calciatori nati a Napoli o provincia. Non succedeva d - facebook.com facebook

