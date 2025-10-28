Lecce-Napoli Conte | Vittoria pesante Gli infortuni? Stiamo facendo di necessità virtù
Lecce, 28 ottobre 2025 – Quando c'è da risolvere partite chiuse, sbloccando situazioni complicate, l'uomo giusto al momento giusto è spesso Anguissa: ne fa le spese anche il Lecce, che cade per mano di un colpo di testa del centrocampista azzurro dagli sviluppi di una punizione dopo che Camarda, sempre restando in tema di calci piazzati, aveva fallito un rigore assegnato per fallo di mano di Juan Jesus. Per la gioia di Conte, che ritrova la vittoria in trasferta proprio nella sua terra. Le dichiarazioni di Conte. Ai microfoni del dopopartita, il tecnico salentino si gode una vittoria pesantissima sotto diversi punti di vista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
