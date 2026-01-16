Nada Cella uccisa dopo 30 anni condannata la Cecere

Dopo 29 anni, a Chiavari è stato condannato l’autore dell’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa nel 1996 nel suo ufficio. La sentenza ha identificato e condannato il responsabile, portando a una conclusione un lungo procedimento giudiziario. Questa decisione rappresenta un passo importante nel processo di giustizia per una vicenda che aveva lasciato aperti molti interrogativi nel corso degli anni.

Ventinove anni, otto mesi e 9 giorni dopo, a Chiavari, ha un nome e un volto l'autore del delitto di Nada Cella, la 24enne segretaria dello studio di commercialista di Marco Soracco massacrata la mattina del 6 maggio del 1996 nel suo ufficio da una mano rimasta ignota per quasi tre decenni. Da ieri c'è una verità giudiziaria sul cold case, scritta nero su bianco nella sentenza di condanna in primo grado emessa dalla Corte d'Appello di Genova nei confronti di Annalucia Cecere, ex insegnante cuneese all'epoca residente in quel Tigullio da dove sparì poco dopo i fatti. Ventiquattro anni di carcere per omicidio aggravato dai futili motivi, caduta invece l'aggravante della crudeltà: così ha disposto la sentenza letta dal giudice Massimo Cusatti dopo più di 7 ore di camera di consiglio, che si sommano a un anno di processo, il primo mai celebrato in 30 anni sul delitto di via Marsala.

Nada Cella, una condanna 30 anni dopo: la segretaria uccisa dalla rivale in amore Anna Lucia Cecere - Dopo 30 anni una verità e una sentenza per Nada Cella, segretaria uccisa nello studio di Chiavari dove lavorava, il 6 maggio del 1996. ilmessaggero.it

Il delitto di Nada Cella: è arrivata la sentenza. Due condanne dopo 30 anni. “Furore e gelosia nel delitto” - I pm: Cecere invaghita del commercialista per il quale lavorava la vittima. quotidiano.net

La lettura della sentenza per l'omicidio di Nada Cella: Cecere condannata a 24 anni di carcere, d...

L’Iran in sospeso. Il Garante indagato. Il cold case Nada Cella x.com

Delitto Nada Cella: Cecere condannata a 24 anni, due anni a Soracco A quasi trent’anni dall’omicidio di Nada Cella, a Chiavari, arriva la prima sentenza: Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni dal tribunale di Genova. Secondo i giudici è stata lei ad facebook

