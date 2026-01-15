Addio a Carlo Cartacci il volto di Telelombardia e Sportitalia è morto a 57 anni

Oggi Como piange la scomparsa di Carlo Cartacci Servici, 57 anni, noto farmacista, scrittore e volto noto di Telelombardia e Sportitalia. La sua morte improvvisa ha colpito la comunità locale e gli appassionati di calcio. Cartacci era riconosciuto per il suo lavoro nel mondo della farmacia e la sua passione per il giornalismo sportivo, lasciando un vuoto tra amici e colleghi.

Como, 15 gennaio 2026 – È morto oggi a Como per un improvviso malore Carlo Cartacci Servici, 57 anni, farmacista e scrittore comasco grande appassionato di calcio. Nato nel 1968, Cartacci Servici ha iniziato a lavorare in farmacia nel 1993 e parallelamente ha portato avanti la sua grande passione per il calcio. Volto noto ai telespettatori di Telelombardia e Sportitalia, Cartacci è stato il fondatore di football-travels.com, sito che ha consentito a centinaia di appassionati di conoscere da vicino la Premier League inglese. Tra le sue pubblicazioni più note, i due volumi dedicati rispettivamente agli stadi di Londra e agli stadi scozzesi ("Londra e i suoi stadi.

