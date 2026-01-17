Il tragico destino di Carlo Cartacci, morto in ospedale durante un elettrocardiogramma sotto sforzo.

Carlo Cartacci, affetto da recenti disturbi cardiaci, aveva programmato un elettrocardiogramma sotto sforzo per approfondire le sue condizioni. Purtroppo, durante l’esame, è sopraggiunto un esito fatale, portandolo alla morte in ospedale. Questa vicenda evidenzia l’importanza di monitorare attentamente la salute cardiovascolare e di seguire con scrupolo le indicazioni mediche.

Aveva fissato quell’esame per fare chiarezza su alcuni disturbi cardiaci che negli ultimi mesi lo avevano messo in allarme. Un controllo programmato, parte di un percorso di accertamenti pensato proprio per escludere o confermare eventuali problemi al cuore. Come riporta il quotidiano La Provincia, Carlo Cartacci, 57 anni, si era presentato al reparto di Cardiologia dell’ospedale Valduce di Como per sottoporsi a un elettrocardiogramma sotto sforzo, un test mirato a valutare il comportamento del cuore durante l’attività fisica controllata. Durante l’esame, però, è stato colto da un malore improvviso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

