Morte Commisso il ricordo di Antognoni | piacevole e ambizioso

AGI - Rocco Commisso "era una persona piacevole, ambiziosa, era molto orgoglioso della sua carriera, è sicuramente da ammirare il suo percorso, perché tutto quello che si è costruito, l'ha fatto da solo": questo il ricordo di Giancarlo Antognoni all'AGI. " Puntava a grandi risultati ed effettivamente negli anni sono arrivati", ha ricordato la bandiera viola, "anche se ha visto sfumare le tre finali che ha disputato: due di Conference League " poi vinte nel 2023 dal West Ham e la stagione successiva dall'Olympiakos, "e la finale di Coppa Italia " persa con l'Inter nel 2023. "Ho conosciuto Commisso quando ero dirigente alla Fiorentina, nel periodo in cui ero Team Manager con Della Valle ed ero l'unico ad avere ancora il contratto con la precedente proprietà", ha rievocato l'ex centrocampista che dopo il ritiro dal calcio giocato, nel 1990, è entrato a far parte della dirigenza viola già sotto la famiglia Cecchi Gori. 🔗 Leggi su Agi.it

Morte Commisso, il ricordo di Andrea Mancini: «Il mondo del calcio perde un uomo vero»

Rocco Commisso, figura di spicco nel mondo del calcio, è recentemente scomparso. Andrea Mancini ha espresso il suo cordoglio, ricordando Commisso come un uomo autentico e rispettato nel settore. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tutto l’ambiente calcistico, sottolineando il valore di un protagonista che ha lasciato un’impronta significativa.

Antognoni ricorda Commisso: «Il Viola Park è un’eccellenza che rimarrà come regalo di Rocco»

Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina e attuale capo delegazione dell’Under 21, ricorda Rocco Commisso evidenziando il valore del Viola Park come un’eccellenza che resterà come un importante regalo lasciato dal presidente. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Antognoni sottolinea l’impatto positivo di questa realizzazione per il club e il suo patrimonio sportivo.

