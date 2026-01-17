Morte Commisso il ricordo di Andrea Mancini | Il mondo del calcio perde un uomo vero

Rocco Commisso, figura di spicco nel mondo del calcio, è recentemente scomparso. Andrea Mancini ha espresso il suo cordoglio, ricordando Commisso come un uomo autentico e rispettato nel settore. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tutto l’ambiente calcistico, sottolineando il valore di un protagonista che ha lasciato un’impronta significativa.

Morte Commisso, il ricordo commovente di Andrea Mancini: «Il mondo del calcio perde un uomo vero». Le sue dichiarazioni Andrea Mancini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la scomparsa del patron viola, Rocco Commisso, venuto a mancare nella giornata odierna. Il direttore sportivo della Sampdoria ha manifestato profonda tristezza per la morte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Morte Commisso, il ricordo di Andrea Mancini: «Il mondo del calcio perde un uomo vero» Leggi anche: Morte Commisso, il cordoglio del Milan: “Uomo di valori, di impresa e di sport” Leggi anche: Morto Rocco Commisso, il mondo del calcio piange il presidente della Fiorentina: «Ci manchi e ci mancherai sempre». Il cordoglio del club viola Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fiorentina, morto il presidente Rocco Commisso; È morto a 76 anni il presidente della Fiorentina Rocco Commisso; Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: «Si è spento dopo un lungo periodo di cure»; Dallo sport alla politica, le reazioni alla scomparsa del presidente Commisso. Morte Commisso, il ricordo commovente di Andrea Mancini: «Il mondo del calcio perde un uomo vero». Le sue dichiarazioni - Le sue dichiarazioni Andrea Mancini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la scompa ... calcionews24.com

Morte Rocco Commisso, dopo la sua morte il presidente della Fiorentina è stato inondato di affetto da questi messaggi. La GALLERY - Morte Rocco Commisso, dopo la sua morte il presidente della Fiorentina è stato inondato di affetto da questi messaggi. calcionews24.com

Abodi su Commisso: “Uomo schietto e sincero. Giorno triste, ricordo anche…” - Il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha commentato la scomparsa del presidente della Fiorentina ... msn.com

#Fiorentina, cosa succede dopo la morte di #Commisso: a chi passerà il club e tutti gli scenari x.com

Morte Commisso, nessun rinvio per Bologna-Fiorentina. Il club viola: “Onoriamo il presidente giocando” Bologna-Fiorentina si giocherà. La notizia dell’ultim’ora è che la squadra viola non ha chiesto il rinvio: dunque scenderà regolarmente in campo per i - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.