Dramma sfiorato a Carmignano | famiglia intossicata dal monossido di carbonio

A Carmignano, una famiglia residente nel comune mediceo ha rischiato un grave incidente a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio, che si è verificato all’inizio del 2026, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Interventi tempestivi hanno evitato il peggio, evidenziando l’importanza di controlli e precauzioni per prevenire situazioni di emergenza domestica legate a questa sostanza.

CARMIGNANO – Poteva trasformarsi in un dramma l’inizio di questo 2026 per una giovane famiglia residente nel comune mediceo di Carmignano. Ieri mattina (4 gennaio) un intero nucleo familiare di origine pachistana – padre, madre e due figli piccoli di sette e quattro anni – è rimasto vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio tra le mura di casa. L’allarme è scattato quando i quattro si sono presentati al pronto soccorso del Santo Stefano di Prato con i sintomi inequivocabili del killer silenzioso: spossatezza, nausea e forti emicranie. Immediata l’attivazione dei protocolli d’emergenza da parte del personale sanitario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Carmignano: famiglia intossicata da monossido di carbonio, bambini in camera iperbarica Leggi anche: Famiglia intossicata dal monossido di carbonio: genitori e figli minorenni in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, bimbi in camera iperbarica a Firenze - I vigili del fuoco stanno svolgendo i sopralluoghi nell’abitazione per capire da dove si è sprigionato il pericolosissimo gas ... msn.com

