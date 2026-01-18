molo di levante lavori sospesi la riqualificazione slitta a febbraio

I lavori di riqualificazione del molo di Levante sono temporaneamente sospesi, con una ripresa prevista per febbraio. La ditta incaricata aspetta la consegna degli elementi prefabbricati in cemento armato necessari per completare le nuove celle frangiflutti. La sospensione temporanea permette di garantire la corretta realizzazione dell’intervento, che mira a migliorare la sicurezza e la stabilità dell’area portuale.

Sono in pausa i lavori per terminare la riqualificazione del molo di Levante. La ditta esecutrice è in attesa che siano pronti gli elementi prefabbricati in cemento armato, utili a costituire la base delle nuove celle frangiflutti. Questi elementi saranno pronti fra un mese, per la metà di febbraio, in quanto il cemento armato ha dei tempi di maturazione obbligati. Il termine dei lavori viene comunque stimato entro la primavera, con la regione che ha concesso una proroga fino a giugno 2026. La mareggiata dello scorso novembre, oltre ad aver divelto gli apprestamenti di cantiere e i prefabbricati già pronti per il posizionamento, ha anche causato ulteriori crolli della banchina di Levante in una porzione non oggetto degli interventi inizialmente previsti posta più a monte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

