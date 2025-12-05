Via XXV Luglio lavori sospesi per le feste e la riapertura slitta un?altra volta Perché

Nervi tesi in aula e su via XXV Luglio aleggia l?ombra dell?ennesima proroga. Da 221 giorni il primo lotto dei lavori di riqualificazione del viale? appena settanta metri tra. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Via XXV Luglio, lavori sospesi per le feste e la riapertura slitta un?altra volta. Perché

Altri contenuti sullo stesso argomento

Più che incredibile, vergognoso. Dopo mesi di lavori e la riapertura a luglio, questa la situazione oggi nel tunnel pedonale - facebook.com Vai su Facebook

Via XXV Luglio, lavori sospesi per le feste e la riapertura slitta un’altra volta. Perché - Da 221 giorni il primo lotto dei lavori di riqualificazione del viale – appena settanta metri ... Come scrive msn.com

Cantiere via Fazzi, lavori sino a gennaio. I commercianti: “Fate qualcosa” - Il cantiere di via Fazzi, strada che da via XXV luglio immette su via Verdi e, svoltando, in piazza Sant'Oronzo, resta aperto. trnews.it scrive

Lavori, Poli Bortone: «In via XXV Luglio rispetteremo il progetto. Ma il traffico va ridotto»» - Definisce la rimozione dei basoli già installati un «piccolo errore che non costerà nulla al Comune, a differenza di quanto avvenuto su viale Marche con la precedente Amministrazione». Da quotidianodipuglia.it

Lecce, via XXV Luglio a traffico limitato: ora il cantiere è pronto a ripartire - Via XXV Luglio, quando saranno completati i lavori di rifacimento del marciapiede e di posizionamento di basoli carrabili, gradualmente entrerà a far parte della zona a traffico limitato del centro ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive