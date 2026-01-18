La trattativa tra Mlacic e l'Inter si trova in una fase di incertezza a causa di un improvviso raffreddamento delle negoziazioni. Secondo Fabrizio Romano, i dirigenti nerazzurri sono profondamente irritati per le recenti evoluzioni che mettono a rischio il trasferimento. La situazione, ancora in evoluzione, richiede attenzione per comprendere se l’accordo potrà comunque essere finalizzato o se verrà definitivamente abbandonato.

L’affare Mlacic–Inter entra in una fase di forte tensione e rischia seriamente di saltare. A chiarire il quadro è Fabrizio Romano, che ha spiegato come in casa nerazzurra ci sia profonda irritazione per l’evoluzione inattesa della trattativa. Secondo quanto riferito, l’ Inter aveva già un accordo verbale con l’ Hajduk Spalato, ma mancava ancora il via libera definitivo del giocatore e della famiglia. Proprio in quel momento, la scelta di Branimir Mlacic di affidarsi a un nuovo procuratore ha fatto scattare l’allarme. Un passaggio giudicato poco lineare e, soprattutto, mal digerito dalla dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Mlacic-Inter, gelo improvviso: operazione a rischio

Inter, rischio beffa Mlaci?: accordo in stand-by

L’Inter ha interrotto temporaneamente le trattative per l’acquisizione di Branimir Mla?i?, giovane difensore classe 2007 dell’Hajduk Spalato. La situazione rimane in stand-by, lasciando in sospeso il possibile trasferimento. La decisione potrebbe influire sul mercato dei nerazzurri e sulle strategie future legate ai giovani talenti. Restano da capire gli sviluppi di questa operazione e le eventuali conseguenze per entrambe le parti.

Mercato Inter, occhi su Mlacic e Valincic: operazione alla Sucic? La rivelazione di Naletilic

L’Inter guarda con interesse a Mlacic e Valincic, ipotizzando un’operazione simile a quella di Sucic. Secondo quanto rivelato da Naletilic, la società potrebbe valutare strategie di mercato rivolte a giovani talenti, mantenendo un approccio mirato e ponderato per rafforzare la rosa. Questa possibile direzione rappresenta una delle opzioni nel quadro delle future strategie di mercato dei nerazzurri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

L’arrivo di Mlacic all’Inter, dato per fatto da Sky Sport, rischia di saltare. Lo riferisce Fabrizio Romano su YouTube, che racconta una novità assoluta arrivata in serata. “Il discorso Mlacic, che è stato dato per chiuso più volte, ancora fatto e definito non è. La novit - facebook.com facebook

Si complica la trattativa tra l' #Inter e #Mlacic dell'Hajduk Spalato. Nonostante il club croato abbia un accordo con i nerazzurri, manca ancora l'ok del classe 2007. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati inserimenti di altre squadre straniere (Southampton) e italian x.com