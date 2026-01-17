L’Inter ha interrotto temporaneamente le trattative per l’acquisizione di Branimir Mla?i?, giovane difensore classe 2007 dell’Hajduk Spalato. La situazione rimane in stand-by, lasciando in sospeso il possibile trasferimento. La decisione potrebbe influire sul mercato dei nerazzurri e sulle strategie future legate ai giovani talenti. Restano da capire gli sviluppi di questa operazione e le eventuali conseguenze per entrambe le parti.

Frenata improvvisa sul fronte giovani. L’Inter rischia di vedere sfumare l’operazione Branimir Mla?i?, difensore classe 2007 dell’ Hajduk Spalato. L’intesa tra i club era stata raggiunta, ma manca ancora il via libera del giocatore. Una variabile che, nelle ultime ore, ha rimesso tutto in discussione. A far scattare l’allarme è stato Fabrizio Romano, che ha aggiornato la situazione parlando di stand-by totale. Il passaggio chiave è il cambio di rappresentanza: Mla?i? è entrato nell’agenzia di Fali Ramadani. Una mossa che ha congelato l’accordo e riaperto ogni scenario, compreso quello di un possibile salto definitivo dell’operazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, rischio beffa Mlaci?: accordo in stand-by

Leggi anche: Inter, chiuso l’accordo per Mlaci?: visite in arrivo

Leggi anche: Inter, accordo per Mlacic: arriva dall’Hajduk

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Champions - Inter, che beffa con l'Atletico Madrid. Atalanta divina, la Dea distrugge l'Eintracht Francoforte - 1 al Metropolitano contro l'Atletico Madrid nella quinta giornata di Champions League: prima sconfitta dopo quattro vittorie consecutive. affaritaliani.it

Solo l'eventuale addio del duo Benatia-De Zerbi può mettere a rischio il riscatto di Benjamin Pavard. L'Inter resta convinta di ottenere i 15mln pattuiti, nonostante la stagione deludente dell'ex Bayern, e non ha ricevuto comunicazioni in senso opposto. - facebook.com facebook