Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara sopralluogo nell' azienda del marito

Le autorità continuano le indagini per la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Recentemente è stato effettuato un sopralluogo presso l’azienda del marito, nel tentativo di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. La vicenda rimane sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, che proseguono con le ricerche per chiarire le circostanze della scomparsa.

Non si fermano le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Per trovare tracce della donna, i carabinieri con l’aiuto di una motovedetta e del nucleo subacquei hanno avviato un'attività di ispezione dei fondali del lago Bracciano, nei pressi del molo di Anguillara. Ieri inoltre i carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’azienda del marito, attualmente indagato per omicidio, e nella villetta della coppia che è stata messa sotto sequestro nei giorni scorsi. Analizzato anche il tachigrafo dei camion della ditta di Claudio Carlomagno, lo strumento che registra automaticamente tempi di guida, riposo, velocità e distanza percorsa. 🔗 Leggi su 247.libero.it

