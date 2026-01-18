Minneapolis in fiamme mobilitati anche 1.500 parà | Trump vuole invaderci Il sindaco | Non ci lasciamo intimidire

A Minneapolis, le tensioni sono aumentate con l’intervento di 1.500 parà e l’accusa di Trump di un tentativo di invasione. Il sindaco rassicura sulla determinazione della città a non lasciarsi intimidire. La situazione si inserisce in un contesto di crescente polarizzazione politica e di mobilitazioni militari, con il presidente che cerca di influenzare la gestione dei conflitti interni.

New York – Perché Donald Trump vuole trasformare Minneapolis in una città militarizzata, dove comandano le bande armate e male addestrate dell’ Ice? Dopo essere stato legalmente respinto in altri grandi centri del Paese, dove la Guardia Nazionale risponde ai governatori, il presidente sta ora mobilitando anche 1.500 paracadutisti. I militari, messi in stato di allerta nella base di Elmendorf-Richardson, rientrano in quella che Trump definisce minacciosamente una “pianificazione prudente”. Tutto questo avviene nonostante un giudice abbia esplicitamente vietato ai suoi 2.000 misteriosi agenti – provenienti da formazioni di estrema destra – di usare tattiche violente contro la popolazione che protesta pacificamente, protetta dai diritti costituzionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

