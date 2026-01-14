Papa Leone | Gesù ci vuole suoi amici non lasciamo inascoltato questo appello
Questa mattina, in Vaticano, si è svolta l’udienza generale con il primo intervento di Papa Leone dedicato al ciclo di meditazioni sul Concilio Vaticano II. Il Papa ha sottolineato l’importanza di ascoltare l’appello di Gesù che ci invita a essere suoi amici. Un momento di riflessione che invita a rinnovare l’impegno di fede e di ascolto verso le parole di Cristo.
In Vaticano questa mattina si è tenuta l’udienza generale, con il nuovo ciclo di meditazioni che Papa Leone dedica al Concilio Vaticano II. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
