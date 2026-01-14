Papa Leone | Gesù ci vuole suoi amici non lasciamo inascoltato questo appello

Questa mattina, in Vaticano, si è svolta l’udienza generale con il primo intervento di Papa Leone dedicato al ciclo di meditazioni sul Concilio Vaticano II. Il Papa ha sottolineato l’importanza di ascoltare l’appello di Gesù che ci invita a essere suoi amici. Un momento di riflessione che invita a rinnovare l’impegno di fede e di ascolto verso le parole di Cristo.

Vatican News. . Dall' Aula Paolo VI, Udienza Generale di Papa Leone XIV facebook

