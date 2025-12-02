Bruciate due auto nuove della polizia locale di Sabaudia Il sindaco | Non ci facciamo intimidire
Date alle fiamme due auto nuove in dotazione alla polizia locale. E' accaduto nella notte appena trascorsa, a Sabaudia. L'incendio ha interessato due Jeep Renegade nuove di zecca che erano parcheggiate davanti al comando della polizia locale, ora diventate carcasse fumanti, distrutte da un rogo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
