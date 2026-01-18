Milano-Cortina i ritardi nei lavori dell’arena dell’hockey finiscono sul New York Times

I ritardi nei lavori dell’Arena di Santa Giulia, che ospiterà le gare di hockey alle Olimpiadi Milano-Cortina, sono stati oggetto di attenzione internazionale, con un articolo sul New York Times. La struttura, fondamentale per l’evento, sta attraversando delle criticità che coinvolgono tempistiche e organizzazione, suscitando interesse e preoccupazioni sia a livello locale che globale.

