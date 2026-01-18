Milano-Cortina i ritardi nei lavori dell’arena dell’hockey finiscono sul New York Times
I ritardi nei lavori dell’Arena di Santa Giulia, che ospiterà le gare di hockey alle Olimpiadi Milano-Cortina, sono stati oggetto di attenzione internazionale, con un articolo sul New York Times. La struttura, fondamentale per l’evento, sta attraversando delle criticità che coinvolgono tempistiche e organizzazione, suscitando interesse e preoccupazioni sia a livello locale che globale.
I ritardi nei lavori dell’Arena di Santa Giulia, destinata a ospitare le partite di hockey durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sono finiti anche sul New York Times. «A meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano, l’arena che ospiterà uno degli eventi più importanti dei Giochi è ancora un cantiere aperto», scrivono infatti Motoko Rich e Giuseppina de La Bruyère in un lungo reportage che racconta questa l’ anomalia italiana: l’impianto è stato inaugurato nel weekend del 9-11 gennaio con le 7 partite della fase finale della Coppa Italia e della IHL Serie A. Una inaugurazione arrivata a meno di un mese dall’inizio delle gare delle Olimpiadi, che inizeranno il 5 febbraio. 🔗 Leggi su Open.online
