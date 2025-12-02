Olimpiadi lo sconcerto dei media americani per i ritardi di Milano-Cortina | l’arena di hockey non è mai stata testata e non c’è un piano B

Dall’Italia si aspettavano un’accoglienza diversa, soprattutto per i loro beniamini della NHL, la più importante lega di hockey al mondo (come l’NBA per il basket), che torneranno alle Olimpiadi per la prima volta dal 2014. Diversi media americani, dal New York Post alla Nbc fino a Espn, negli ultimi giorni hanno raccontato con un misto di sconcerto e fastidio gli incredibili ritardi dei Giochi di Milano-Cortina 2026, anche per quanto riguarda la disciplina invernale più amata negli Usa: il PalaItalia, il nuovo palazzetto a Santa Giulia che ospiterà appunto le gare olimpiche di hockey, sarà pronto solamente alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

