Milan Ricci prima del Lecce | La concorrenza fa bene sono super tranquillo

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato prima della partita contro il Lecce, prevista alle 20:45 allo stadio San Siro. In un’intervista a 'DAZN', Ricci ha sottolineato come la concorrenza sia stimolante e ha affermato di essere molto tranquillo in vista di questa sfida della 21^ giornata di Serie A.

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Sono super tranquillo come dall’inizio del campionato. Sapevo che venivo in un grande club dove avrei trovato tanta concorrenza. Penso che sia una concorrenza che fa bene, ci tiene tutti sul pezzo. Ho trovato ragazzi disponibilissimi, sempre a darti una mano, non posso lamentarmi. Sfrutterò le mie carte”. “Lo vedrai dopo. Scherzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ricci prima del Lecce: “La concorrenza fa bene, sono super tranquillo” Milan, Biasin su Allegri: “Ti fa stare tranquillo. Non dice ciò che pensa per il bene dei suoi giocatori”

Fabrizio Biasin analizza il ruolo di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, sottolineando il suo atteggiamento rassicurante e la sua capacità di mantenere la calma. Il giornalista evidenzia come Allegri spesso scelga di non esprimere apertamente le proprie opinioni, preferendo agire per il bene dei suoi giocatori e della squadra. Milan, Ricci pre Fiorentina: “Jashari? Mi trovo bene. Faremo la nostra partita”

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato l'imminente sfida contro la Fiorentina alla vigilia della 20ª giornata della Serie A 2025-2026. In un'intervista a 'DAZN', Ricci ha espresso soddisfazione per il suo inserimento nel team e ha sottolineato l'importanza di affrontare la partita con determinazione, confidando nella capacità della squadra di fare la propria partita. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Ricci e Jashari titolari, Leao e Pulisic in attacco x.com Secondo La Gazzetta dello Sport, Luka Modric potrebbe riposare in Milan-Lecce Per prendere il suo posto è favorito Samuele Ricci, in vantaggio su Ardon Jashari #MilanLecce #Modric #Ricci - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.