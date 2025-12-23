la guerra alla flotta ombra oltre ogni limite

Dopo le operazioni corsare sferrate dai droni navali ucraini al largo delle coste turche, i servizi segreti ucraini hanno colpito una petroliera battente bandiera dell’Oman nelle acque neutrali del Mar Mediterraneo che separano l’isola di Creta dalla Sicilia. Si tratta di un’operazione “ senza precedenti ”, dato che gli agenti dell’ SBU, il Servizio di sicurezza dell’Ucraina, hanno colpito a oltre 2.000 chilometri dai propri confini impiegando unmanned aerial vehicles che suggeriscono l’esistenza di un avamposto sulle coste del Mediterraneo. A finire nel mirino degli 007 di Kiev, che stanno portando avanti una guerra silenziosa per eliminare profili di alto valore, hub logistici, installazioni militari e petroliere appartenenti alla Flotta Fantasma russa, ormai il vero bersaglio privilegiato della “ guerra sporca ” dell’SBU, questa volta è stata la petroliera Qendil. 🔗 Leggi su It.insideover.com

