Il tempo di pranzare e la prima cosa che fa ogni giorno di ritorno dal lavoro è prendere il telefono e iniziare scrivere. Scrive della mattinata che è appena passata a "fare cose" alla Casa di riposo. Sbucciare la frutta o le patate, versare il succo di frutta o il caffè nelle tazze, preparare una crostata se in struttura è giorno di compleanni, girare la pasta quand’è ora di pranzo e poi mettere in ordine e caricare la lavastoviglie. Finito di riassumere quanto fatto nelle sue tre ore in struttura, lo invia per messaggio agli amici e alle amiche più cari. Così è successo anche ieri, così succederà anche oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Isabella che va oltre ogni limite. L’orgoglio di lavorare, col sorriso

Leggi anche: Una memoria da record mondiale. Muzii al Festival CauthaMente. Il cervello che va oltre ogni limite

Leggi anche: Meloni: "Continuiamo a lavorare col sorriso, avversari non sono nemici"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Isabella che va oltre ogni limite. L’orgoglio di lavorare, col sorriso; Cosenza Calcio, Buscè esalta la forza del gruppo dopo il pari per 1 a 1 a Trapani: “lotta oltre ogni.

Isabella che va oltre ogni limite. L’orgoglio di lavorare, col sorriso - Ventidue anni, con la sindrome di Down, vive sulla montagna pistoiese ed è felice della ’sua’ casa di riposo "Sono con la cuoca Mariana in cucina. msn.com