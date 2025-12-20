Isabella che va oltre ogni limite L’orgoglio di lavorare col sorriso
Il tempo di pranzare e la prima cosa che fa ogni giorno di ritorno dal lavoro è prendere il telefono e iniziare scrivere. Scrive della mattinata che è appena passata a "fare cose" alla Casa di riposo. Sbucciare la frutta o le patate, versare il succo di frutta o il caffè nelle tazze, preparare una crostata se in struttura è giorno di compleanni, girare la pasta quand’è ora di pranzo e poi mettere in ordine e caricare la lavastoviglie. Finito di riassumere quanto fatto nelle sue tre ore in struttura, lo invia per messaggio agli amici e alle amiche più cari. Così è successo anche ieri, così succederà anche oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Una memoria da record mondiale. Muzii al Festival CauthaMente. Il cervello che va oltre ogni limite
Leggi anche: Meloni: "Continuiamo a lavorare col sorriso, avversari non sono nemici"
Isabella che va oltre ogni limite. L’orgoglio di lavorare, col sorriso; Cosenza Calcio, Buscè esalta la forza del gruppo dopo il pari per 1 a 1 a Trapani: “lotta oltre ogni.
Isabella che va oltre ogni limite. L’orgoglio di lavorare, col sorriso - Ventidue anni, con la sindrome di Down, vive sulla montagna pistoiese ed è felice della ’sua’ casa di riposo "Sono con la cuoca Mariana in cucina. msn.com
Incoronati – Christmas Choral Event: oltre cento voci unite per una grande serata di musica a Nonantola Un grande coro composto da oltre cento voci, affiancato dalle soprano Serena Daolio e Isabella Gilli e sostenuto dall’Orchestra del Pensiero, sarà protago - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.