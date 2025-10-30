Ciclone in arrivo Allerta meteo per Halloween | piogge intense vento forte e allagamenti

L’Italia si prepara a vivere giorni di maltempo intenso a causa dell’arrivo del cosiddetto “mini ciclone di Halloween”, un sistema di bassa pressione in rapido avvicinamento dalla Francia che promette di complicare il quadro meteorologico su gran parte del Paese. Le prime avvisaglie si sono già fatte sentire, con un peggioramento netto delle condizioni atmosferiche e un aumento dell’umidità portato da correnti sud-occidentali caldo-umide. Le conseguenze saranno evidenti soprattutto sui versanti occidentali della penisola, dove si prevedono precipitazioni diffuse, a tratti violente e con possibili temporali sulle coste e sulle isole maggiori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#meteoitalia Halloween con il ciclone portoghese: piogge e rovesci in arrivo Halloween con la pioggia, tornano le perturbazioni atlantiche. Vai su Facebook

#meteoitalia Halloween con il ciclone portoghese: piogge e rovesci in arrivo Halloween con la pioggia, tornano le perturbazioni atlantiche. - X Vai su X

Maltempo, ciclone di Halloween. La Protezione Civile: «In arrivo forti temporali, allerta meteo in otto regioni» - Maltempo, prossimi giorni complicati in Italia per l'arrivo del mini ciclone di Halloween. Lo riporta leggo.it

Maltempo, scatta l’allerta meteo gialla in 5 regioni: in arrivo ciclone atlantico, temporali e grandine - Il maltempo colpisce il sud del paese, cinque regioni sono investite in queste ore dal ciclone proveniente dalla Spagna: Sicilia, Calabria e parte di Basilicata, Campania e Lazio. Da tg.la7.it

In arrivo il Ciclone di Halloween: nuova ondata di maltempo a Napoli, tra pioggia e freddo - Dopo alcuni giorni di relativa stabilità, l’Italia si prepara a una nuova fase di maltempo proprio in coincidenza con il ponte di Halloween e Ognissanti. Si legge su vocedinapoli.it