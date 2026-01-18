Le previsioni meteo per lunedì 19 gennaio indicano a Modena una giornata con cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge distribuite durante l'intera giornata. Si prevedono circa 9 millimetri di pioggia, con temperature che si manterranno in valori bassi. È consigliabile, quindi, essere preparati a condizioni meteorologiche umide e a una giornata caratterizzata da nuvolosità persistente.

A Modena lunedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1562m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sui litorali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; su pianura emiliana e pianura romagnola cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulla dorsale emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio; sulla dorsale romagnola giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per lunedì 19 gennaio

Le previsioni meteo per lunedì 19 gennaio indicano a Modena cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con possibilità di piogge leggere durante tutta la giornata. È previsto un accumulo di circa 9 millimetri di pioggia. Si consiglia di pianificare le attività all’aperto tenendo presente le condizioni meteorologiche, che saranno caratterizzate da un clima umido e stabile.

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 19 Gennaio 2026

Le previsioni meteo per Roma e il Lazio indicano un lunedì 19 gennaio 2026 caratterizzato da cielo variabile, con presenza di nubi e momenti di schiarite. Le temperature saranno fredde, ma la giornata si svolgerà con alternanza di condizioni nuvolose e spazi di sole, in particolare nelle ore centrali. È consigliabile considerare un abbigliamento adeguato alle temperature e alle variazioni climatiche previste.

Meteo, previsioni meteo Europa Lunedì 19 gennaio 2026

