Meteo | Previsioni per lunedì 19 gennaio

Le previsioni meteo per lunedì 19 gennaio indicano a Modena cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con possibilità di piogge leggere durante tutta la giornata. È previsto un accumulo di circa 9 millimetri di pioggia. Si consiglia di pianificare le attività all’aperto tenendo presente le condizioni meteorologiche, che saranno caratterizzate da un clima umido e stabile.

A Modena lunedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1562m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest.

Previsioni meteo per lunedì 5 gennaio a Modena: la giornata si presenterà con cieli prevalentemente poco nuvolosi, con qualche possibile addensamento nel pomeriggio. Non sono attese precipitazioni significative, garantendo condizioni stabili e asciutte. Si consiglia comunque di verificare eventuali aggiornamenti locali prima di pianificare attività all'aperto. Meteo | Previsioni per lunedì 12 gennaio

Previsioni meteo per lunedì 12 gennaio a Modena: la giornata si svolgerà con cieli prevalentemente poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attese precipitazioni, garantendo condizioni atmosferiche stabili durante tutto il giorno.

