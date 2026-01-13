Perché l’accordo Ue-Mercosur fa infuriare gli agricoltori | cos’è l’intesa

L’accordo tra UE e Mercosur rappresenta un'intesa commerciale di grande rilevanza, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli agricoltori italiani. Questa trattativa coinvolge aspetti economici e politici, rendendo il tema complesso e delicato. Analizzare i motivi di questa reazione e le implicazioni dell’intesa permette di comprendere meglio le sfide e le conseguenze di un accordo che interessa settori fondamentali del nostro Paese.

Bruxelles, 13 gennaio 2026 – La partita sul Mercosur torna a essere, contemporaneamente, un dossier economico e un problema politico. Con un voto a maggioranza qualificata, gli ambasciatori dei 27 hanno dato il via libera alla firma dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur. L’intesa viene presentata dalla Commissione come un passaggio storico per la competitività e la diversificazione commerciale, ma in Francia la reazione è di segno opposto: trattori in città, blocchi e controlli sulle merci in ingresso, nel timore che il mercato europeo venga esposto a importazioni più economiche prodotte con regole diverse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

