La premier Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore e sottolineando la necessità di evitare escalation. Dopo aver parlato con Trump, ha evidenziato come tra Washington e Bruxelles si sia verificato un problema di comunicazione e comprensione, suggerendo l’importanza di un dialogo più chiaro per mantenere relazioni commerciali stabili e collaborative.

Aumentare i dazi sarebbe “un errore “, ma tra Washington e Bruxelles c’è stato “un problema di comprensione e comunicazione “. La premier Giorgia Meloni torna a intervenire sul tema della Groenlandia e parlando coi giornalisti a Seul spiega di avere sentito Donald Trump proprio in queste ore, ovvero dopo l’annuncio da parte del presidente Usa di voler introdurre dazi al 10% per i Paesi europei che hanno deciso di inviare militari nell’Artico. Sull’argomento la stessa presidente del Consiglio ieri era rimasta tiepida: “Valutiamo la nostra presenza insieme agli alleati della Nato “. Mentre le altre cancellerie europee hanno risposto duramente a Trump: “Non ci faremo intimidire ”, il messaggio di Berlino, Parigi e Stoccolma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, Meloni: “L’aumento dei dazi è un errore. Ho sentito Trump, bisogna evitare una escalation”

Donald Trump rinvia di un anno l’aumento dei dazi sui mobili

Gli Stati Uniti hanno comunicato il rinvio di un anno, al 2027, dell’introduzione dei nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, da cucina e da bagno. La decisione mira a consentire una valutazione più approfondita delle conseguenze economiche e commerciali di tali misure, evitando impatti immediati sul mercato dei consumatori e delle aziende coinvolte.

Meloni da Tokyo non esclude l'invio di soldati in Groenlandia: "Si valuti con la Nato" ?| E Trump minaccia dazi per chi lo ostacola

Durante una conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, tra cui la possibilità di inviare soldati in Groenlandia, valutando la proposta con la Nato. Nel contempo, Donald Trump ha annunciato minacce di dazi contro chi ostacola le sue politiche. Il discorso ha inoltre toccato anche temi di politica interna, offrendo un quadro aggiornato sulle recenti evoluzioni del governo italiano.

Groenlandia, Meloni: Non credo in un'azione militare degli Usa e non la condividerei

